Alain DIEVAL

Mon parcours en ESN (Entreprises de Services du Numérique) m'a permis d'accomplir des missions variées en maîtrise d'oeuvre IT (développement logiciel, modélisation des données et processus, testing , gestion de projet et management opérationnel).



J'ai piloté la maîtrise d'oeuvre de projets pour la transformation digitale de grands Groupes internationaux (Auchan, 3Suisses International).



Ayant repris mes études à 53 ans par le biais de l'alternance professionnelle, j'ai validé une licence banque et une première expérience de conseiller clientèle de particuliers.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Management opérationnel

Respect des engagements

Suivi clientèle

Assurance

Gestion IT

Coordination de projets

AMOA SI

Banque