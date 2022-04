Alain DIOT

Durant mon parcours professionnel j'ai eu l'opportunité de participer au développement de plusieurs sociétés actives dans les technologies de l'information. Mon parcours universitaire et mes premières armes professionnelles m'ont d'abord fait touché le côté technique. Depuis mon intérêt s'est porté sur une approche plus globale des usages des NTIC, et donc sur le marketing et le commercial.

C'est donc dans la recherche de solutions adaptées à chaque contexte que j'aime apporter mes compétences et mon expérience.

Aujourd'hui c'est dans Internet et dans la mise en place de stratégies Digital Marketing, domaine au combien versatile qui force à l'innovation et à la créativité. Réseaux sociaux, Mobile, Référencement naturel, eRéputation, voilà quelques mots-clés qui font le paysage du quotidien des stratégies de génération de trafic et de développement de business en ligne.



