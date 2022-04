Alain DOISNEAU

Au terme de vingt-trois années d'expérience en tant que formateur consultant, et après quarante-trois ans de vie professionnelle dans divers secteurs d'activité le qualificatif de "sénior" ne me paraît pas usurpé.Comme formateur consultant, j'ai principalement oeuvré au sein de l'AFEPT à Bordeaux dans les domaines suivants : communication (entreprises et institutions), économie, droit du travail, vie sociale et professionnnelle, conseils à la recherche d'emploi, orientation professionnelle, conduite d'équipe, conduite de projet en milieu éducatif et associatif,renforcement des savoirs de base, préparation aux concours fonction publique, sanitaires et sociaux,formation de formateurs occasionnels en entreprise.

Retraité depuis Décembre 2010, âgé de 59 ans (j'ai commencé le travail salarié à 16 ans et trois mois), je suis déjà réinvesti dans des activités associatives locales : responsabilité bénévole d'une association "intermédiaire" au service des demandeurs d'emploi de longue durée et d'une association à caractère culturel axée sur la "Lecture à Voix Haute", outils de remédiation dans la et les relations.

Je suis disposé à exercer temporairement des activités de formation me permettant de ne pas "perdre complètement la main" et/ou à dispenser des conseils en ingénierie de formation.



