Alain DOLCET

Formation de base de dessinateur industriel en construction mécanique, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la tuyauterie et la chaudronnerie pour du stockage de bitume.

j'ai évolué vers un poste de chargé d'affaire en serrurerie métallerie et charpente à mantes la jolie dans les yvelines puis je suis devenu directeur général de l'entreprise.

j'ai quitté ce poste pour racheter une entreprise proche de mon domicile mais la crise aidant les banques n'ont pas suivi le projet.

poste de chargé d'affaires à pierrefiites en seine saint denis pendant un an et licenciement économique.

création d'une entreprise d'éco-rénovation mais les secteurs porteurs de l'activité se sont effondrés peu de temps après la création (photovoltaique et pompes à chaleur)

reprise d'un poste de chargé d'affaires chez ALUFER à ST LEU LA FORET.

aujourd'hui, responsable de l'agence LORENOVE - Paris Nord

né en 1963, marié, deux enfants, habitant saint leu la foret dans le val d'oise



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de production

Direction générale

Direction commerciale