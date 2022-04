Alain DONNET

Ma connaissance approfondie des arbres, de l'écosystème forestier et des procédures administratives vous permettra de vous guider à travers l'ensemble de la gestion d' une propriété boisée ou arborée. Je vous aiderai à en assurer un développement équilibré harmonieux et valorisant.



Mes missions sont diverses et polyvalentes:

- gestion forestières adaptée (rédaction de documents de gestion durable )

-maitrise d'œuvre de travaux sylvicoles (boisement, équipement, balivage, etc.)

-mise en vente de lot de bois (sur pied ou abattu)

-estimation valeur de bois et forêts et d'arbres d'agréments

-diagnostique sanitaire arboricole

-conseils pour sécurisation d'arbres dangereux

-etc.



Mes compétences :

Agriculture

Bois

Conseil

Conseil Vente

Sylviculture

Vente