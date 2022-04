Alain DORLAC

J'ai effectué plusieurs petits emplois après le baccalauréat, avant qu'un ami me fasse entrer dans un cabinet de comptable agréé qui m'a formé au métier. Après sept années au sein de ce cabinet, j'ai choisi de rechercher un emploi dans un cabinet d'expert comptable qui me permettrait d'évoluer dans la profession et de parfaire mes connaissances. J'y ai passé 21 années.

J'ai aussi des compétences dans la vente (commerce fourrures pendant 2 ans, marchés fruits et légumes pendant plusieurs années avec mon beau-père, livraison de meubles et électroménager)