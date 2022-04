Alain DOS REIS

Je suis passionné d'informatique, voici mes compétence dans le domaine :



- Administration de serveurs (domaine, web, serveur de fichiers, active directory)

- Gestion de parc informatique.

- Réalisation et maintenance de sites Internet.

- Connaissance de nombreux systèmes d'exploitation. (Linux, Windows, Mac, …).

- Installation, formation et support utilisateurs pour les suites bureautiques : Microsoft Office, OpenOffice.org Installation et maintenance de messageries d'entreprise (Exchange, MDaemon, Outlook, RoundCube.)

- Microsoft Deployment Toolkit (MDT 2013)

- Vmare Esxi





Mes compétences :

