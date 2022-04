Actuellement doyen adjoint, relations externes, de l’École de gestion Telfer, Alain Doucet a d’abord intégré l’équipe en septembre 2004 à titre de directeur du marketing et du développement.

Avant de se joindre à l’Université d’Ottawa, M. Doucet était vice président au marketing et aux communications d’Orbit IQ. Auparavant, il était directeur général de Banfield Séguin, un des cabinets de marketing et de publicité les plus importants à Ottawa. Avant ceci, il a rempli le poste de vice président au marketing chez ADVENTIS, un cabinet-conseil de Boston servant les industries des télécommunications et de la haute technologie.



Il a par ailleurs été associé fondateur d’Actus Marketing, agence et cabinet conseil de publicité offrant au Canada des services de sous traitance à une clientèle tant privée que publique, et occupé divers postes en gestion mercatique dans les domaines des services financiers et commerciaux et des biens de consommation.



Alain Doucet détient un B.Com. en gestion de l’Université d’Ottawa (1983) ainsi qu’un MBA (avec distinction) de la Johnson Graduate School of Management de l’Université Cornell (1987).