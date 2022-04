Alain DUBÉROS

Aujourd'hui intégré au sein du groupe Safran Technofan

j'occupe un poste Technicien maintenance et Moyens Généraux rattaché au Responsable des Moyeux Généraux, au sein du service Achats en assurant la maintenance préventive et curative des équipements et infrastructures.

Au quotidien ma mission consiste à mettre en œuvre une activité de détection de défaillances et pannes internes ainsi que des actions de sécurisation en cas de problème ou de panne.

Je réalise le suivie des interventions des sous-traitants ainsi que le reporting de l’état des infrastructures au responsable Moyens Généraux

.



Mes compétences :

Planification