Alain DUBOIS

Consultant Mainframe

• Nouvelles applications, maintenance évolutive et corrective

• Supervision projets (suivi budgétaire, administratif, fonctionnel, technique)

• Management équipes,

• Analyse de l’existant, recueil et analyse des besoins

• Rédaction des spécifications fonctionnelles

• Conception générale et détaillée

• Développement, tests unitaires, Tests d’intégration SIT

• Recettes UAT, mise en production, suivi





Années..............Fonctions principales

2016-2017..............Chef de projet

2014-2015 ............Analyste

2012- 2014...........Chef de projet

2002 - 2011...........Ingénieur Études/Analyste

1983 - 2001...........Responsable projet -Analyste fonctionnel - Étranger





MVS - DB2, DL/I - CICS, IMS – QC - PACBASE, COBOL, PL/I, Assembleur



Mes compétences :

MVS

COBOL

IMS

PACBASE

CICS

QC

DB2

Assembleur