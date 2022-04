Alain DUBOIS

Je suis président de l'association FOLYFONIA, créée le 25 février 2011



Folyfonia se veut être une structure artistique dynamique ouverte à toute forme artistique avec des Artistes « les Folyfones » musiciens, chanteurs danseurs, comédiens, poètes, pédagogues…mais aussi des professionnels de la musique, du théâtre, de la scène, du costume...



Les Folyfones proposent des spectaclesde théâtre musical pour toutes les tranches d’âge, des contes musicaux à la maison, des stages de théâtre musical, des projets en milieu scolaire ou en école de musique.



L’Association Folyfonia est implantée en Basse Normandie où elle souhaite pouvoir développer ses activités sur « ses terres de création », et continuer à se produire dans la région Centre et la région Rhône Alpes.



« De la musique dans tous ses éclats ! Des artistes dans tous leurs états ! » Tel est le slogan de Folyfonia qui résume la diversité et la complémentarité des personnes, l’alchimie de compétences et de qualités, l’interaction entre musique et textes à partager sans modération !





Mes compétences :

Organisation

Décision

Diplomatie