Alain DUBOIS

J'ai acquis une expérience polyvalente dans... la santé, le social, la gestion d'entreprise, la gestion financière, les assurances, l'horeca.



Je suis un pensionné heureux car je continue, plus que jamais, de travailler !



J'ai été confronté à plusieurs reprises avec les maladies dégénératives et ... j'ai gagné ! C'est facile ! Prendre sa santé en mains ! D'abord, donner à son corps les outils pour se nettoyer, ensuite lui apporter la nourriture naturelle dont il a besoin.



Je développe un réseau international de conseillers-distributeurs en produits de bien-être. Mes fournisseurs me donne l'opportunité d'améliorer la qualité vie au travers de: nettoyants puissants naturels du corps, des produits cosméceutiques innovants, d'une base de produits nutritionnels stimulant la régénérescence des cellules souches et des télomères, une alimentation soutenue par des compléments alimentaires naturels.



Mes compétences :

Santé

Travail d'équipe