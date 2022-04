Alain Dufour gérant de la sté PTS DUFOUR, j'ai développé dans cette société depuis 14 ans un mode de transport et logistique adapté à la problématique import export maritime via le port du Havre :



- Organisation de transports

- Transport de containers complet

- Transport de marchandises générales (dépotage / empotage)

- Entrepôts sous douane ( MAE / MADT )

- Manutention, logistique, conditionnement

- Manutention de colis lourd. ( masse indivisible "out of gauge" transports exceptionnels)

- Les entrepôts logistique PTS DUFOUR sont implantés sur la zone portuaire Havraise.

- Notre service transport dessert quotidiennement la région parisienne et la région centre en conteneurs complets et marchandises générales.



Plus d'info sur notre site :

Téléphone : 02 35 25 89 60

Email : alain@ptsdufour.fr



Mes compétences :

Transport routier

Gestion de la logistique

Transport maritime

Gestion des transports

Transport de marchandises

Transport international

Logistique