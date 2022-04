"Faciliter la vie au bureau"​



Vente de fournitures et mobilier de bureau.



Gestion d'un portefeuille de plus de 200 clients actifs. Déploiement et animation des accords régionaux et nationaux. Prospection, conquête et négociation de nouveaux marchés, signature et contrats.

Revue de compte auprès des directions achats et mise en place des outils internet Odonline.