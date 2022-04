Alain DUMONT

Bonjour a tous... j'ai 47 ans père de 4 enfants que j'élève seul...j'ai un bts compta..le truc de base on va dire..j'ai excercé la fonction de clerc d'huissier pendant 14 ans...après la vie en a décidé autrement....je suis actuellement chauffeur livreur en messagerie...(depuis 7 ans)..présentation de moi simple et vite fais après on peu en discuter...