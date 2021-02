Alain DUPASQUIER

Ma profession est définie par les termes suivants :



- Ingénieur électricité de bâtiment,

- Cadre technique,

- Chef de projet pour les lots CFO/CFA/CSSI,

- Directeur d'activité bâtiment électricité,

- Coordinateur SSI.



Les outils informatiques utilisés sont principalement Excel, Word, Autocad, Draftsight, accessoirement Photoshop ou Picture Manager. Egalement les utilitaires Michaud, Dialux, Ecodial, Caneco...



Dans le cadre de l'étude, de la construction ou de la rénovation de bâtiments, pour la définition et l'élaboration des travaux des lots électricité courant fort et courants faibles, je suis intégré à une équipe de maîtrise d’œuvre et réalise les principales tâches suivantes :



- études des lots électricité courants forts et courants faibles,

- pièces écrites, notices CCTP/DPGF/SSI,

- plans d'implantation,

- estimations des travaux et des honoraires,

- missions de coordination SSI,

- relations services concédés, Erdf, Orange,

- participation aux réunions de programmation et de suivis de chantiers,

- interventions et rédactions spécifiques aux diverses phases: Diagnostics, APS, APD, PRO, DCE, ACT, DET, OPR jusqu'à réception et levées de réserves.



TYPES DE RÉALISATIONS



- Logement individuel et collectif,

- Maisons de retraites,

- Hôpitaux,

- Hôtels,

- Immeubles de bureaux,

- Magasins, petite et grande distribution,

- Piscines, stades, gymnases, équipements sportifs,

- Parkings, sites techniques, réseaux de transport urbains,

- Enseignement, collèges, lycées, centres scolaires,

- Etablissements de cultes,

- Divers bâtiments sociaux, administratifs et culturels, salles des fêtes.



Mes compétences :

Coordination SSI

Accéssibilité des personnes en situation de h

Relations services concédés

Courant fort

Courants faibles

Bâtiment

AUTOCAD / DRAFTSIGHT

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit

Budgets

Autocad

Revit