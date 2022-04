Alain DURAND

Mon profil correspond parfaitement à la description du poste.



En effet, je possède 25 ans d’expérience professionnelle dans la sécurité privée, en tant que manager. Des responsabilités en planification, recrutement, paye, facturation, relation clients, analyse d’exploitation et ISO 9001 sont autant d’atouts qui me permettront de réussir à vos côtés. De plus, je maîtrise les logiciels de planification tels que Planimed, With Time et COMETE.



Régulièrement confronté aux aléas du métier, je peux répondre à tout type d’imprévu avec réactivité.

Implication, fiabilité et sens du contact sont les maîtres mots de mon quotidien. Par mon professionnalisme, j’ai su fidéliser mes clients et les agents de sécurité afin de contribuer efficacement au développement du chiffre d’affaire.





Intégrer votre entreprise représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement.



Je suis reconnu travailleur handicapé de niveau 2, ce qui vous permet de bénéficier d’avantages financiers.



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.



Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sincères salutations.



