Alain DUREWSKI

Assistant Informatique : administrateur réseau et systèmes



Gérer, maintenir un parc de 120 stations, 15 serveurs, répartis sur sept sites principaux différents

Co-Assister plus de 80 utilisateurs



Gestion, négociation et mise en œuvre de divers projets : informatique et téléphonie.



Bonne adaptation à autres expériences milieux pro. très richement diversifiés que je ne détaillerai pas tous ici ! (22 activités professionnelles contractualisées).







Mes compétences :

Informatique

Analyse des besoins

Assister

Adaptabilité

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Négociation

Aptitudes relationnelles

Réparer les motocycles à moteurs thermiques

Entretien cycles

Réparer cycles électriques

Vente

Montage cycles

Réseaux informatiques & sécurité

Gérer un réseau informatique