Créative(s), née en 2011, est l’évolution des entreprises Rapid Copy et Dipes Publicité et attend que vous la rejoigniez comme agent commercial. Nous avons marié l’ensemble de nos compétences afin de créer une véritable dynamique autour de vos projets.

Pluri-disciplinaires, nous gérons en interne l’ensemble de la chaîne graphique et assurons la continuité des tâches dans le temps. De la création graphique à l’impression, nous maîtrisons ainsi le planning complet de vos dossiers et sommes à même de nous engager totalement sur nos délais de livraison.

Alain DURIF



Mes compétences :

Conseil en communication

Opérations de Marketing Direct

Packshot

Impression grand Format

Impression numerique

Impression Offset