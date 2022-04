Alain Duval né le 09/06/62

Dessinateur projeteur d’études bâtiment

(10 ans d’expériences)



Grace à mon parcours, j’ai appris à étudier la faisabilité et le coût des projets, analyser les besoins du client, chargé d’études de la conception à la réalisation de divers projets. Organisé et autonome, d’un excellent sens relationnel j’ai acquis une expérience sur le terrain.

Expériences professionnelles



09/1993-11/2012 chef d’entreprise /restaurateur/ Eurl Duval immobilier

Activité de marchand de biens et gestion locative immobilière

08/1984-04/1993 dessinateur projeteur, collaborateur d’architecte, bureau d’études et de

Coordination , société d’aménagement André Berr à Nancy.

Formation/diplôme



1980/81 bac f4 génie civil

1981/82 dessinateur bureau d’études, formation professionnelle pour adulte

Durée 1 an, spécialisation coordination de travaux diplôme obtenue

2013/14 formation CAO/DAO de niveau III, maitrise logiciel autocad/revit/covadis

Etude de prix, métré



Compétences complémentaires

-Permis B. Mobile géographiquement - Loisirs : régate à la voile