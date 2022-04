Alain DUVOID

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les achats et la gestion des stocks, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activités, comme la métallurgie - Echangeurs aluminium brasés, l'industrie papetière - Imprégnation pour le flooring et le bâtiment - Menuiseries / Façades.



J'ai principalement acheté des matières premières de différents alliages, sur du court et long terme, en achat groupe ou spot, de la sous-traitance, des achats critiques.

Ma politique achats: Qualité, prix, délai, déchets.



Ces changements d'entreprises ont permis d’améliorer, ma réactivité, de m’adapter plus rapidement aux nouveaux environnements et de mieux réagir aux difficultés économiques du marché actuel.

Délais plus courts, marges réduites…



J'ai obtenu un diplôme en chaudronnerie et un autre au Cnam - ( DPCE - Diplôme de Premier Cycle Economique - Gestion / Comptabilité - BAC + 2 ), et un séjour à Londres.



Côté management, j'ai encadré des acheteurs, un service magasin / logistique, planning, des équipes de moins de 10 personnes.











Mes compétences :

Achats responsables

Gestion des stocks et approvisionnement