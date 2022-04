Bonjour à tous,



Enseignant dans le Primaire pendant près de 40 ans, aujourd'hui retraité et passionné de Littérature et d'Histoire, j'écris des romans destinés aux jeunes.



Trois de mes romans sont édités aux Editions Buissonnières à CROZON (29) et 3 autres aux Editions Edilivre.



Indépendamment des romans, j'écris aussi des fascicules à photocopier (Une vingtaine) dans pratiquement tous les domaines d'enseignement (Histoire, Mathématiques, Français par le Roman...) au service des enfants et des enseignants du primaire et du collège.

Dans ma propre maison d'édition, les "éditions du courtil du puits" (auto-entreprise) j'ai réalisé une vingtaine d'ouvrages également.

Vous pouvez me contacter, si vous le souhaitez, à l'adresse mail suivante :

alain.duvois@wanadoo.fr



.... Et le temps a passé !!!



Les six romans sont désormais devenus sept ! De nouveaux fascicules de travail, toujours à photocopier, sont venus grossir la pile de ceux déjà édités par les Editions Buissonnières.

Tous ont un seul objectif : faire comprendre un maximum de notions dans un "environnement" plaisant. Mais les propres projets de mon éditeur, sa stratégie, les impératifs incontournables, ...ont fait que j'ai dû monter ma propre maison d'édition " Edition du courtil du puits." (auto-entreprise) avec mes propres productions.( - Grammaire / - conjugaison / - Chassons les fautes / - Dictées expliquées de A .. à .. Z / - Mieux écrire le Français. / ....

( Si ça vous intéresse, voir :Array) ...

Mais la maladie, hélas, m'interdit désormais d'aller plus avant dans ce super projet.

Si la reprise intéresse quelqu'un !

Bien amicalement vôtre.



Alain DUVOIS







Mes compétences :

Écrivain

Enseignant

Français

Histoire

Littérature

Littérature jeunesse

Mathématiques