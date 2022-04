Alain E NJIKE

Monsieur .

Nous sommes une Société de Maintenance, Distribution et Travaux industriel en partenariat avec la plus puissante central d'achat à l international ayant en son actif 100 000 fournisseurs dans 140 pays de part le monde ayant un réseau de 400 000 entreprises, nous vous offrons:

Maintenance Chaudières et groupe électrogène,

Calorifugeage

Dégazage thermique

Flushing

chaudronnerie

Tuyauterie

Soudure homologuée

Des usines clés en mains.

Aussi nous distribuons:

chaudières ,bruleurs et pièces de rechange .

Consommable pour fumisterie et calorifugeage

Module d’économie d énergie

Équipements pour chaine de production

Machines industrielles

Ligne complète de fabrication

Matières premières.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Organisation d'entreprise