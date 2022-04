Alain EBRAN

Très actif dans la société pour laquelle je travaille,J'ai travaillé comme opérateur manutention puis RUAP production (formation avec le CESI de Rouen) , HSE sur un site de plus de 1000 personnes et maintenant Adjoint responsable service Opérations.

je m'investi aussi beaucoup dans le domaine associatif sportif, président du judo club de Montville ,depuis 7 ans, qui compte plus de 250 adhérents, j'ai co-créé le site internetArray.

Membre élu du comité 76 de Judo.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de production