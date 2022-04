Alain EISELE

Architecte,

Animateur d'une nouvelle filière de construction de bâtiments à ossature bois, basse-consommation énergétique ou passifs, isolation naturelle bois, conçus sur mesure, préfabriqués en atelier, montés en quelques jours, regroupant des entreprises performantes et spécialisées, de la région SAR-LOR-LUX.



Vous pouvez visualisez nos réalisations récentes sur le siteArray



Etudes de faisabilité, de conception et maîtrise d'oeuvre pour des halls commerciaux, et industriels, aménagements de bureaux.



Spécialisé dans la réhabilitation et la transformation.



Vous aide à transformer et valoriser votre construction, à partir d'un diagnostic global, incluant la thermique, analyse critique de l'existant et propositions spaciale et énergétique.



Economisez dès à présent votre énergie en mettant vos locaux tertaires, artisanals,industriels aux nouvelles normes BBC basse consommation énergétiques à moins de 50 kWh/m2/an.



Travaille principalement dans les régions Lorraine et Alsace.



Une charte qualité allant de la conception jusqu'au service après vente, structure l'ensemble des partenaires. A la recherche de nouveaux partenaires afin de renforcer cette filière.



Mes compétences :

Réhabilitation

Maitrise d'oeuvre

Devis

Architecture

Bâtiment

Gestion de projet