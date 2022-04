Professionnel Santé Sécurité au travail, titulaire du NEBOSH International General certificate in Occupational Health & Safety et actif dans le domaine depuis 5 ans. bonne connaissance des normes HSE ( ISO 9001,14001, OHSAS 18001, NFPA 70E ..), bilingue ( Anglais & Français) dynamique et ambitieux. Bonne experiencesdans les projets de construction des infrastrures et exploitation des unités operationelles.



