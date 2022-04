Economiste, Expert consultant en Politique et Negociation Commerciales Multilaterales. Doctorant en Relations International, Business et Diplomacie.

Parle Français, Español et Anglais.

Travaille sous pression et dans un environnement multiculturel.

Aime voyager et est disposé à travailler dans les zones a risque.



Mes compétences :

Economie

Negociations commerciales multilaterales

Relations internationales

Analyse des Politiques economiques et commerciales