Alain ENGELS

De formation technique informatique et électronique, j'ai débuter de ma carrière en tant que cadre technique, puis cadre commercial dans deux multinationales toujours dans un environnement informatique et technologique. Dirigeant d'entreprise depuis plus de 28 ans, la technique, la création, les projets me passionnent, par contre le contexte entrepreneurial Français n'est pas simple alors que notre pays possède d'énormes atouts. Mais je crois malgré tout en l'avenir, pour preuve j'ai décidé d'y passer le reste de mes jours!



Mes compétences :

Marketing

Stratégie commerciale

Impression offset

Impression numérique

Management et recrutement

Gestion de PME

Négociation