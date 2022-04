L'entrepreneur et sa famille, poumons des PME familiales, sont le coeur de mes activités.



Je suis à leur écoute pour les accompagner globalement et à long terme,

dans une approche à 360° qui est indépendante et intimiste,

avec l'objectif de fixer leur ADN sociétal et familial.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Conseil en management

Distribution sélective

Droit des sociétés

Propriété intellectuelle