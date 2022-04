Alain Eric RAKOTOMALALA

Après avoir été admis au concours de recrutement de huit (8) Contrôleurs du Trésor Public organisé en janvier 2017, j'ai pu intégrer l'équipe de la Direction Générale du Trésor.

Mes responsabilités en tant que Contrôleur du Trésor Public malgache se concentrent sur la vérification de la bonne tenue de la comptabilité de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. A cet effet, la maîtrise des finances publiques, du droit administratif, de la comptabilité publique, de l'économétrie, des mathématiques générales/financières et de la politique financière internationale est de rigueur.



Dans le domaine de la dépense publique, le Décret 2005-003 du 04 janvier 2005 nous confie le contrôle strict de la régularité de l’exécution des dépenses. En d'autres termes, assurer le contrôle des quatre phases de la procédure de la dépense publique : l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, et le paiement.



Nous sommes également responsables du maniement des deniers publics ainsi que la conservation du patrimoine de l'Etat.



En tant que régisseur d'avances et de recettes des organismes publics, il nous incombe de gérer et de piloter les opérations de paiement et de recouvrement exceptionnelles.



En plus des prestations d’expertise et de conseil en gestion budgétaire, financière et fiscale étatiques, nous avons aussi été formés pour accueillir et renseigner les usagers pour le règlement de leurs impôts.



À part cela, je suis encore en phase de recherche pour ma thèse de Doctorat, reposant sur un nouveau concept d'applicabilité de la Théorie de la croissance endogène, au sens de Paul Romer, de Robert E. Lucas et de Robert Barro, au cas des pays subsahariens



Mes compétences :

Formé à l'IMATEP