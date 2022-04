Alain ESCOFFIER

TENDANCES PROFESSIONNELLES

- 20 années d’expérience professionnelle dans le tourisme, la communication et la formation professionnelle

- Une expérience protéiforme dans le marketing touristique et hôtelier, l’ingénierie, la pédagogie, la communication, l’expertise et la commercialisation de produits touristiques et événementiels



GENÈSE

2012 Fondateur SARL MARIOTTI TOURISME CONSEIL COMMUNICATION

2012 Professeur de communication, marketing touristique, tourisme et projet

Institut Universitaire Technologique de Corte - Universita di Corsica

Institut Consulaire de Formation - Chambre de Commerce et d'industrie d'Ajaccio

GIP ACOR CFA de Porto Vecchio - BTS Tourisme

2011 Expertise internationale : projet de formation hôtelière en Algérie

2010-2007 Gérant Agence de voyages à Nice

2009-2006 Expert international Tourisme pour le projet MEDA2 (Consortium Sfere) - 330 jours de missions au Maroc

2008-1999 Coordinateur/enseignant en techniques touristiques et analyse spatiale au Greta Tourisme de Nice

1996 Professeur certifié en histoire et géographie à Nice



PRATIQUES LITTÉRAIRES

Manuscrits, essais et articles

Pièce de théâtre : « Le Cid, à matraquer sans peine, on engraisse sans risque » 1998, éditions Nuit Grave, Nice

Roman : « les sept pilules de la sagesse » 1999, éditions Nuit Grave, Nice



MARQUE DE FABRIQUE

Voyages : Plus de 20 destinations dans le monde - Maroc, Tunisie, Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire), Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint Domingue, Cuba)… Océan Indien (Madagascar, Réunion, Maurice), Europe de l'ouest, Amérique du nord, Polynésie française (Maupiti, Tuamotu)…



Mes compétences :

Ingénierie de formation et pédagogique

Commercialisation

Enseignement Formation

Communication

Tourisme

Management de projet

Techniques de ventes

Conseil

Ingénierie

Enseignement

Contenus rédactionnels

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de projet

Formation

Expertise internationale

Ressources humaines