Alain ETJEMESIAN

Mon coté « vieux sage », ma tendance à m’intéresser aux autres et à m’impliquer dans la résolution de leurs difficultés, me conduit naturellement à pratiquer le conseil et l’accompagnement de dirigeants.



Homme d’Entreprise, j’ai toujours été au cours de ma carrière un véritable business partner de confiance pour des investisseurs et des dirigeants, prenant en charge l’ensemble des domaines opérationnels et fonctionnels de l’Entreprise.



J’ai évolué dans des secteurs d’activités ou des univers fondamentalement différents tels que l’industrie, la distribution, l’informatique ou les télécommunications.



Pourvu de fortes capacités d’adaptation et de négociation, je suis un homme de conviction et de persuasion, de dialogue et de médiation. Autonome, je participe à la mise en place des stratégies commerciales et assure l’accompagnement du changement organisationnel, tout en conservant un rôle opérationnel.



J’ai géré la croissance, créé et géré des filiales, piloté des réorganisations dans des marchés à forte réactivité, mis en place des politiques d’optimisation des coûts, participé à la mise en place des process de décisions à tout échelon des obligations et des contraintes requises par la loi Sarbanes-Oxley.



Véritable force de propositions, après un diagnostic de l’organisation et des pratiques managériales, je fais mes recommandations, j’organise les ressources disponibles et bâtis autour de moi des équipes efficientes et loyales en vue de mettre en adéquation le fonctionnement et les résultats avec la vision stratégique du dirigeant.



Fort de ces expériences et de ces compétences, je sais :

• Faire moi-même ou Conseiller

• En délégation de responsabilité ou en accompagnement



Mes compétences :

Vente B2B et B2C

Management opérationnel

Direction de projet