Alain.euvrard@centraliens.net

06 10 34 46 01



Confronté pendant des années à la direction multi-projets en tant que directeur R&D dans le domaine des biens d'équipement durables, j'ai été conduit à développer une méthodologie bien adaptée à ce contexte pour respecter les délais d'étude, maitriser les aléas liés aux interférences entre les multiples projets, planifier, contrôler et prendre à temps les bonnes décisions.

Les outils classiques (Primavera, Artémis, et même Microsoft Project), utiles pour la planification initiale des projets, s'avèrent lourds et peu efficaces quand il s'agit de piloter au quotidien dans un environnement multi-projets.

Ma méthodologie ne fait appel qu'à des choses simples et fournit un outil de gestion plus efficace, plus simple, incroyablement peu coûteux en temps pour la saisie des données hebdomadaires.

Je propose un transfert de connaissances et de méthodologie pour vous permettre de gérer simplement et utilement vos projets de développement de produits unitaires ou de petite série.

Je connais principalement les secteurs de la mécanique/automatismes/hydraulique et de la thermique industrielle.



Mes compétences :

Automatismes

Gestion de projet

Hydraulique

Informatique

Informatique industrielle

Mécanique

Méthodologie

PME

Thermique industrielle