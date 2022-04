Je suis né à Maubeuge (Nord, France) en 1946 et réside depuis trente ans à Marcq-en-Baroeul dans la banlieue de Lille.

Marié depuis 1977, j'ai deux enfants, un gendre et deux adorables petits-enfants.

Professeur retraité, je me suis reconverti dans l'écriture.

J'ai déjà publié 5 romans policiers. 2 autres sont en comité de lecture chez des éditeurs.

2 pièces de théâtre sont présentées sur "le Proscénium".

Des contes de Noël sont actuellement en souscription sur : http://www.salondumanuscrit.fr/oeuvre/contes-de-noel/alain-fabre/alainmrfabre





Mes compétences :

Écriture