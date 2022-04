Alain FABRE

« Faire de son engagement en faveur du respect de l’environnement

un atout pour son projet d’entreprise »



"Il n'existe pas de crise énergétique, de famine ou de crise environnementale. Il existe seulement une crise de l'ignorance."

Richard Buckminster Fuller, architecte, ingénieur et futurologue américain



"Nous n'avons pas hérité la Terre de nos ancètres, mais l'empruntons à nos enfants."

Antoine de Saint Exupéry, écrivain, poète et aviateur



"Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage."

Marshall McLuhan, sociologue et philosophe canadien



"Arrange-toi pour que tes rêves dévorent la vie, sinon, c'est la vie qui dévorera tes rêves"



"Investir dans la formation c'est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des hommes et le souci des résultats." Philippe Bloch



"Celui qui s'attarde trop à examiner ses projets ne les exécute pas. Il n'y a pas de meilleure recette que d'écrire son Plan d'Affaires." Alain F.



*DEVELOPPEMENT DURABLE*



Le label des entreprises en action pour le respect de l'environnement.



Une entreprise Natur'entreprises est une entreprise qui s'engage à respecter l’environnement en :



- maîtrisant ses dépenses d'énergie

- triant ses déchets et en proposant à sa clientèle les produits et services les moins nocifs possible et les moins polluants

réduisant les rejets de CO2.



Les responsables d'entreprises ont pris conscience que le développement économique peut se faire en partenariat avec la planète.

En signant la charte Natur'entreprises, l’entreprise prend l’engagement de respecter le cahier des charges défini et à réduire son impact environnemental.



Le label s'inscrit dans une démarche de développement durable encouragée par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.



Pour toute information complémentaire vous pouvez me joindre directement ou aller sur le site: http://www.naturentreprises.com/





*ACCOMPAGNEMENT*



ENSEMBLE



- VALIDONS VOTRE IDEE ET CONSTRUISONS VOTRE PROJET: création, reprise, développement.



Afin de mener à bien votre projet, vous devez apporter la preuve de votre crédibilité grâce à un PLAN D'AFFAIRES et un BUSINESS PLAN.



- DEVELOPPONS VOTRE ACTIVITE VERS LE ROYAUME-UNI et l'International



- TROUVONS vos partenaires financiers (financement fonds de roulement, augmentation de capital...)





*FORMATION*



DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'INDIVIDU PAR LA FORMATION



Pour chaque individu, l'évolution est source de motivation dans l'entreprise.



Devant la quête constante d'adaptation et d'efficacité, il convient de donner à l'individu sa véritable place : c'est le meilleur atout face à des problèmes toujours plus complexes. Le véritable rôle du manager consiste aujourd'hui à tirer le meilleur parti de lui même et des autres afin d'optimiser la performance des personnes et des organisations.



www.youform.fr





