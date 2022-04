Alain FAGUIER

Arrivé à un certain âge, voire un âge serein,

où les incertitudes de la vie pourraient encore en déranger quelques-uns,

elles m'ont toujours invité, à relativiser, anticiper et rebondir, c'est certain !



Bercé par les chiffres, j'ai appris, année après année,

à ne plus les lire aux pieds de la lettre, car plus avisé

pour prendre de la hauteur,

du recul et devenir un jour Directeur.



Une bonne étoile m'a ainsi guidé vers NUGER,

une banque familiale qui a su ne pas perdre le Nord

en s'appuyant un jour sur les pôles du Crédit du Nord.



Jamais dans ma bulle, bien qu’issu de ma Champagne natale,

je m'ouvre dès que je peux, cela en devient presque banal,

à la nature en randonnant,

aux entreprises en les visitant,

et aux réseaux professionnels en y adhérant,

car seule l’ouverture sociale dès le matin,

permet de multiplier les contacts et de motiver le pèlerin !



Le pèlerin que je suis, s’épanouit d’ailleurs chaque année

en compostant «son billet » pour St Jacques, direction…Compostelle

pour me retrouver avec ma vie à portée de bâtons,

et cumuler ainsi de riches rencontres et de belles discussions



Passionné de voyage, de management, de finances

et par les relations commerciales, je prends plaisir à partager mes expériences

avec d'autres et reste toujours disponible pour échanger sur Viadéo, LinkedIn

ou dans le cadre des D.C.F. (Dirigeants Commerciaux de France).



Après un parcours professionnel bien rempli, riche en contacts et en expériences,

l'heure est enfin venue pour moi de tirer ma révérence,

de laisser la place aux jeunes dans ce monde changeant et irraisonnée qu'est la Finance.

Je vais bientôt rejoindre la patrie des Conquistadors, sans oublier la France.



l'ALGARVE, puisque c'est mon nouvel Eldorado

dans ce pays qui est la patrie du Fado

me servira de base pour découvrir le Nouveau Monde et le Sud de l'Europe,

découvrir d'autres gens qui ont une histoire aussi riche que la nôtre,



le pèlerin que je suis, armé de son bourdon, poursuivra pas à pas

son périple de Burgos à St Jacques de Compostelle l

sans oublier toutes celles et ceux qui m'ont apporté,

leur passion, leur chaleur, leur savoir, leur philosophie.



Toujours sur la brèche, en quête du graal, qui me mènera

le plus loin possible et je l'espère,le plus longtemps possible

vers une destination finale

je poursuis là, un idéal.



Tout un programme !



