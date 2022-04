Je possède une expérience de plus de 20 ans en audit légal et contractuel réalisée dans des groupes régionaux. Je suis directeur de mission au pôle Audit de Sygnatures. J'ai une expertise reconnue notamment dans le domaine de la distribution alimentaire. Associé du groupe Sygnatures, je contribue au recrutement de nos collaborateurs débutants et confirmés pour l'Audit.