Alain FARINA

25 ans dans le secteur santé :

- Passage dans l'industrie pharmaceutique (Becton-Dickinson Diagnostic) : 2 ans ;

- Puis 18 ans dans une SSII spécialisée Santé adressant les établissements privés et publics (Pyrénées Informatique, devenue Siemens Health Services France en 2000).



J'ai notamment contribué au développement du secteur hospitalier public, dans les activités de commerce et de marketing, pendant 15 ans, puis ai pris la responsabilité de Chef de produit pour le secteur privé pendant 3 ans.



En 2008, suis entré chez Exakis Bidart (SSII Gold Partner Microsoft) comme Responsable d'Activité TMA ; quitté fin 2010.



De février 2011 à mars 2014, ai intégré CTI Santé, société d'expertise en Business Intelligence pour les établissements de santé, comme consultant spécialiste chargé de développer le secteur hospitalier public.



Depuis avril 2014, suis indépendant, ayant créée mon activité de conseil en Systèmes d'Information (SAS AFEXIS) et collabore activement avec les partenaires SANEXIS, 3S+, COSIALIS et CTI Santé pour des missions d'accompagnement auprès des établissements de santé (projets décisionnel, dossier patient, programme Hôpital Numérique, audits, schémas directeurs, ...).



Mes compétences :

Santé

Informatique

Marchés publics

Marketing opérationnel

Business intelligence

Consulting

Maintenance

Commerce

Chef de produit