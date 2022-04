Alain FASSION

Nationalité Française

Compétences techniques Compétences fonctionnelles



AS400 Domaine Bancaire (GMI, SAMIC, HAL5, BANCOR)

RPG400 CLP SQL Suivi de Production (AUTOMATOR, XOS)

ADELIA STUDIO Gestion Commerciale (LIN400, TITAN)

Gestion de Production (TOLAS)

Langues Anglais courant Comptabilité (JANUS, COBYS)





Prestations effectuées chez :

Télémarket, Chèque Déjeuner, Société Générale, Fortis Banque Bruxelles, NSMD, Banque OBC, Groupe Bolloré, Fédération Française de Tennis, Eparco/Eparcyl, Santé Beauté, Comelog.





2012 TELEMARKET AS400 RPG SQL CLP



Le 1er superrmarché online.



Interfaces avec Système U suite au rachat de Télémarket.

(Commandes clients, facturation, statistiques, stocks, approvisionnements).

Release manager, support applicatif.



2011 CHEQUE DEJEUNER AS400 Visual Explain RPG SQL CLP



Logiciel de Gestion des chèques déjeuner, chèques cadeaux à l’étranger (8 pays).

Analyse et amélioration des performances SQL sous DB2 pour IBM Iseries (Visual Explain).

Gestion système et optimisation des 16 AS400.

Release manager.



2009 - 2010 SOCIETE GENERALE Consumer Finances AS400 RPG SQL CLP HMC



Progiciel de Gestion des loan et revolving.

3 AS400 – I570 – POWER 6 ( Production , Secours, Développements ) / 30 partitions, 100 Intels, 25 Linux.



Mise ne œuvre des clusters AS400 et mise en place des sauvegardes via Flash Copy

( IBM Toolkit ) en collaboration avec les Labs IBM.



Automator (XOS) : 150 Graphes, 20 Applications, 2.000 Jobs.

Paramétrage et définition des graphes d’exploitation pour les 10 pays intégrés à SGCF.

Intégration dans Automator de tous les jobs schédulés sur AS400 et Winat.

Contrôle qualité des programmes livrés par Sopra ( respect des normes et standards ).



Audit valeurs systèmes, tuning système, analyse de performances

Mise en oeuvre d’une politique de sauvegarde et du DRP



2007 - 2008 FORTIS BANQUE – Bruxelles AS400 ADELIA/STUDIO RPG/FREE SQL



Internationalisation du logiciel de prêts loan et revolving .

Déploiement des cartes de crédit La Redoute et Cora.

Mise en place des prêts Renault et Nissan ( scoring, analyse des risques, décision automatique ).

Gestion des contentieux.







2003 - 2006 SOCIETE GENERALE ( SGCIB ) AS400 CLP RPG/ILE RPG/FREE SQL



Progiciel Sungard GMI ( AS400 ) : Gestion des produits dérivés sur marchés listés.



Audit programmes livrés par F.F.M Chicago.



Consolidation des flux mondiaux ( 35.000 ordres de bourse par jour ).

Release Manager.



Support pour les différentes entités de la Société Générale ( Sydney, Hong Kong, Tokyo, Francfort, Londres, Paris, New-York, Chicago ).



Spécifications en Anglais - sous traitance à Chicago.

Spécifications pour la mise en place des rapprochements FO/BO & Clearers/BO.

( Trades, Positions, Cash, IMR ) pour Cowen, Parel, Degroof, Daewoo, Mumbai, Hong Kong, Londres, Francfort.

Mise en place d’une nouvelle entité ( S.G Milan ) au sein de GMI, reports réglementaires Banque d’Italie.

Fiabilisation du plan de secours.



Développement et mise en oeuvre des outils de rapprochement Front Office/Back Office/Clearers.

Nouvelle chaîne comptable mensuelle ( CRE/CRI ).



Formation des Front,Middle,Back Office et des Stagiaires Informatiques.



1999 – 2002 N.S.M.D et O.B.C AS400 CLP SQL ADELIA/400 RPG400



Mise en place des normes et standards de développements Adelia. Contrôle qualité des développements.

Mise en place de la gestion du référentiel.

Spécifications pour le passage à l'Euro et l’An 2000..

AS400  Serveur Vidéotex Hal5



