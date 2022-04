Alain FENKAM

Agent comptable gestionnaire,titulaire d'un bacc. scientifique suivi d'un BTS en comptalité et actuellement à la recherche d'une licence professionnelle en management.



Dispose d'une série d'expériences professionnelles:

Dans le privé:Assurances (audit interne); les hotels(controle de gestion); les prestaions de service avec les achats ventes aupres et pour des grandes societés industrielles;Travaux indépendants(création et montage de projets pour des particuliers)...

Dans le public:enquetes pour les ministères et institutions sur les conditions de vie des ménages,les retombées des politiques macro et micro-économiques dans les ménages (ECAM: enquete aupres des ménages camerounais)et autres...



Mes compétences :

Créativité