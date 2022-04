Alain FERNANDEZ

Notre entreprise désire passer un cap ! Pour accompagner son développement, nous avons besoin aujourd'hui de plus de collaborateurs. Nous disposons aujourd'hui d'une solide expérience dans le secteur des énergies accompagnée de résultats probants. Donc, l'envie de développer l'existant est notre principal objectif aujourd'hui...

Nous recrutons dans les métiers de la vente et de l'encadrement commercial .N'hésitez pas à me contacter que vous soyez une personne d'expérience ou quelqu'un avec l'envie farouche d'apprendre ce métier ! Je vous recevrai, vous écouterai et je l'espère, déciderai avec vous de construire ensemble le futur de l' entreprise...



A bientôt !