Alain FERRARO

Ingénieur de l'École Centrale de Lyon, diplômé de l'École Supérieur d'Électricité, en 1978 j'entre chez PSA où pendant 19 ans j'occupe des postes de chef de projet développements informatique. j'ai été en particulier responsable informatique de la conception et du développement de la première application de documentation électronique pour les points de vente de véhicules PSA.



J'intègre en 1997 les équipes d'infrastructure informatique où j'ai été successivement responsable des équipes d'administrateurs de bases de données (DBA), de la gestion de parc informatique, de l'équipe support serveurs Windows et jusqu'en novembre 2013 responsable de la logistique des postes de travail.



Depuis 13 ans j'occupe des postes de responsable sur le domaine de l'infrastructure postes et serveurs Windows. Ces différents postes m'ont permis d’acquérir une expertise sur l’optimisation de l’infrastructure postes de travail :

- Virtualisation postes et serveurs

- Gestion de parc : inventaire matériel et logiciel, déploiement de logiciel, gestion des licences, Active Directory

- Sécurité : déploiement des patchs de sécurité

- Qualité : mise en place d’indicateur, suivi de contrat de service

- Maintenance : négociation de contrat de maintenance, suivi des contrats

- Déploiement de postes de travail et de serveur : installation, déménagement, modification des configurations et désengagement des matériels



Je propose maintenant des prestations de conseil en optimisation et gestion des infrastructures de postes de travail.



Mes compétences :

Gestion de parc informatique

Management

Conduite du changement

Négociation contrats

Système d'information

Maintenance informatique

Logistique