Alain FLAUS

Lead développeur Symfony2 (certifié).

Spécialisé dans la conception et réalisation d'application backend, d'API et interaction avec applications mobiles.

J'ai eu l'occasion de contribuer à quelques projets open-source et de dispenser des formations sur git et composer.



Je participe de plus régulièrement aux événements organisé par la communauté PHP et Symfony sur Lyon.



Mes compétences :

Développement web

Symfony2

CMS open source

MySQL

JQuery

Jenkins

Behat

XML

PHPUnit

Test unitaire

PHP 5

JSON

LESS

Github

Services web

Silex

Amélioration continue

JavaScript

Linux

CSS 3

HTML 5

Test fonctionnel

Scrum

Git

Subversion

PostgreSQL

Symfony

Formation

Chiffrage

Conseil

Travail en équipe