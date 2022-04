Alain FLORIAT

Actualité : Novembre 2013 :

J'expose mes photos

Galerie MONOD 16 rue d'Ouessant 75015 PARIS

du 4 au 16 novembre 2013



Mes activités principales actuelles

- CONSEIL en ORGANISATION auprès des PME ou Experts Comptables

- Pilotage de SCHEMAS DIRECTEURS

- Rédaction de CAHIERS des CHARGES domaine GESTION

- Assistance à Maitrise d'Ouvrage

- Certifié Cegid PGI Gestion Commerciale



Paramétrage et formation utilisateurs Cegid PGI et Cegid Expert



J'ai exercé l'essentiel de ma carrière dans les groupe SLIGOS puis CCMX dans le domaine de l'informatique de gestion.



J'ai alterné des fonctions principalement TECHNIQUES (ingénieur d'étude, consultant) et des fonctions de MANAGEMENT (responsable de centre d'exploitation, chef de groupe technique, responsable de centre d'assistance téléphonique)



Ces différents postes m'ont permis d'apprécier toute l'importance à donner à la QUALITE DE LA RELATION client-fournisseur en matière de services et en particulier dans l'écoute, la rédaction et le RESPECT DU CONTRAT.



Mes compétences :

Conseil

CEGID

PME