Alain FLOTIRONT

J'assume les tâches suivantes :

- formation et suivi des nouveaux associés (partenaires commerciaux)

- développement de réseaux de consommateurs sur le plan suisse et international

- développement des compétences humaines

- gestion de la communication au sein des groupes

- développement d'une clientèle sur un plan régional

- tâches administratives

- marketing

- connaissance et distriubtion des produits

- direction par objectifs et résultats



Je possède les compétences commerciales et sociales suivantes :



- aisance dans les contacts humains

- sens de l'engagement et des responsabilités

- intérêt marqué pour les valeurs humaines dans un lieu de travail

- esprit d'équipe

- franchise et transparence

- écoute

- persévérance

- volonté de réussir



Mes compétences :

Visionnaire