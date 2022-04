Jeune camerounais dynamique et ambitieux, je dirige un groupe camerounais spécialisé dans la prestation des services informatiques, formations/Certifications domaines TIC, Management des projets & QHSE.



AFConsulting Group comprend 02 entités:



[AFCONSULTING SARL] -) spécialisée dans l'intégration des solutions informatiques et Formations/certifications du personnel d'entreprises et Particuliers tant sur le plan national qu'international domaines TIC, Management des projets & QHSE.



[ATCC] -) Centre de formations agrée par le MINEFOP spécialisé dans les formations professionnelles en informatique, management des projets, QHSE, Douana-Transit.



[Nos principales prestations ]



- QHSE : Formations & Certifications;

- Project Management (CAPM, PMP, MSProject) : Formations & Certifications;

- TIC Formations & Certifications (CISCO, Microsoft, ORACLE, ITIL, OFFICE…);

- Centre de certification : Pearson Vue, Certiport, PROMETRIC, QHSE;

- Audit & Consulting Informatiques;

- Expertise en organisation, Management, études et évaluations;

- Informatisation des entreprises;

- Gestion des projets Informatiques

- Gestions de parcs informatiques - Infogérance;

- Câblage & Installation des Réseaux informatiques;

- Sécurité informatique;

- Solutions d'archivage et de Sauvegardes des Données;

- Outils TIC d’appui au département commercial;

- Messagerie Professionnelle (Outlook, Exchange...);

- Vidéosurveillance;

- Conception et développement de Logiciel;

- Serveurs, Virtualisation, VoIP, ToIp

- Sites Web : Création, hébergement, référencement;

- ERP





Plus d'infos sur notre site webArray



Alain FOAPA

Ingénieur Informaticien - Project Manager - Expert IT

Skype: alain.foapa@outlook.com

Tel:(237)699644745/679686620





Mes compétences :

MCT (Microsoft Certified Trainer)

MOS (Microsoft Office Spécialist) OUTLOOK

MOS (Microsoft Office Spécialist) WORD

MOS (Microsoft Office Spécialist) EXCEL

MOS (Microsoft Office Spécialist) POWERPOINT

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Office 2007

Microsoft Access

Macromedia Flash

Linux

Microsoft Exchange Server

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

Adobe Illustrator

Infographiste 2D/WebDesigner

MSProject

QHSE Trainer

PMP Trainer

ITIL Trainer