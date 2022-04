Alain FORTUNE

Mon parcours professionnel a été marquée par les médias et l'innovation technique au service de l'ambition de l'entreprise. De la presse (où j'ai outillé les éditeurs au sein des NMPP pour leur permettre d'affiner leur analyse et de préparer leurs ventes) à la télévision (avec notamment le célébrissime Loft Story, précurseur à des nombreux égards) en passant par l'Internet (de l'accès avec Club-Internet à Meetic aujourd'hui) et la téléphonie mobile (en oeuvrant pour permettre à Plurimédia de devenir un acteur de premier plan des services mobiles).

Je suis motivé par la nouveauté, par les projets en pointe. Cela comporte sa part de risque mais reproduire des schémas tout faits ne m'intéresse pas. A vaincre sans péril...

ET bientôt une nouvelle aventure passionnante avec une innovation technologique dans le domaine des bases de données... A suivre !