Alain FORTUNE (FORTUNE)

Avec une double formation ingénieur et management/stratégie/commerce, mon parcours reflète mon appétence pour l'innovation technologique digitale, la stratégie et son exécution au service de clients tant B2B que B2C.

Des grands groupes aux startup/scale-up, j'ai vécu des situations de management des équipes et des projets variées. Adaptable, flexible, dynamique (et dynamisant...), pragmatique (voire très opérationnel quand nécessaire), j'apprécie particulièrement les situations de retournement, de questionnement des business-model (produit, marketing, organisation), les challenges.