Louis-Joseph BROSSOLLET

Ingénieur ECP, PhD aux Etats-Unis, après 10 ans d’expérience en entreprise (stratégie, innovation, marketing industriel), j’ai choisi d'orienter ma "deuxième partie de carrière" vers le management des structures d'enseignement supérieur et de recherche.

Dans ce domaine, les trois postes que j'ai occupés (à l'ESIEA, à l'UTT et actuellement à lrstea) m'ont permis de couvrir la plupart des facettes de la stratégie et du développement de ces organisations

- relations entreprise-recherche, négociation de contrats

- partenariats industriels et institutionnels

- rapprochements d'établissements

- formation initiale, continue et apprentissage

- relations avec les partenaires locaux

- ingéniérie pédagogique et habilitation de diplômes

- international



Mes compétences :

Enseignement

Enseignement supérieur

Innovation

Recherche

Recherche et Développement