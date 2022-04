Alain FOUASNON

Porteur de 28 ans d'expérience et de professionnalisme dans la surveillance de nuit des biens et des personnes ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, je recherche un poste en tant qu'agent cynophile, Mes principales qualités sont la rigueur le dynamisme et mon engagement pour atteindre les objectifs qui me sont fixe.



Mes compétences :

Secourisme

CQP D'agent cynophile par l'experience professionn

EPI (Equipierde première intervention en sécurité

HOB0